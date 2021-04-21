إخلاء محطة لندن بريدج بسبب وجود جسم مشبوه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 04:13 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 21 - أبريل - 2021 5:07 مساءً

قالت شركة قطارات الجنوب البريطانية على تويتر: إن السلطات أخلت محطة لندن بريدج بوسط لندن، اليوم الأربعاء، واستدعت خدمة الطوارئ.

وقالت الشرطة ”أُبلغنا بأن خدمة الطوارئ تتعامل مع واقعة في محطة لندن بريدج“.

وأضافت ”القطارات لن تخدم محطة لندن بريدج بسبب إخلائها“.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الشرطة تلقت بلاغًا عن جسم مشبوه في قطار، وإغلاقها محطة لندن بريدج بوسط العاصمة ”كإجراء احترازي“ لحين فحص الجسم.