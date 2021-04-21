اخبار العالم

شرطة بريطانيا تخلي محطة لندن بريدج بعد تلقيها بلاغا عن جسم مشبوه

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة بريطانيا تخلي محطة لندن بريدج بعد تلقيها بلاغا عن جسم مشبوه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

قالت شركة قطارات الجنوب البريطانية على تويتر إن السلطات أخلت محطة لندن بريدج بوسط لندن اليوم الأربعاء واستدعت خدمة الطوارئ.

 

وقالت الشرطة ”أُبلغنا بأن خدمة الطوارئ تتعامل مع واقعة في محطة لندن بريدج“.

 

وأضافت ”القطارات لن تخدم محطة لندن بريدج بسبب إخلائها“.

 

 

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الشرطة تلقت بلاغًا عن جسم مشبوه في قطار وإغلاقها محطة لندن بريدج بوسط العاصمة ”كإجراء احترازي“ لحين فحص الجسم.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا