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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة بريطانيا تخلي محطة لندن بريدج بعد تلقيها بلاغا عن جسم مشبوه والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021
قالت شركة قطارات الجنوب البريطانية على تويتر إن السلطات أخلت محطة لندن بريدج بوسط لندن اليوم الأربعاء واستدعت خدمة الطوارئ.
وقالت الشرطة ”أُبلغنا بأن خدمة الطوارئ تتعامل مع واقعة في محطة لندن بريدج“.
وأضافت ”القطارات لن تخدم محطة لندن بريدج بسبب إخلائها“.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الشرطة تلقت بلاغًا عن جسم مشبوه في قطار وإغلاقها محطة لندن بريدج بوسط العاصمة ”كإجراء احترازي“ لحين فحص الجسم.