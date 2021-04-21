وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الشرطة تلقت بلاغًا عن جسم مشبوه في قطار وإغلاقها محطة لندن بريدج بوسط العاصمة ”كإجراء احترازي“ لحين فحص الجسم.

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة بريطانيا تخلي محطة لندن بريدج بعد تلقيها بلاغا عن جسم مشبوه والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012