على متنها 53 فردا.. فقدان غواصة إندونيسية

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

قال قائد الجيش في إندونيسيا إن البحرية تبحث عن غواصة مفقودة على متنها 53 شخصا اختفت اليوم الأربعاء وتطلب مساعدة أستراليا وسنغافورة المجاورتين في البحث.



وقال متحدث باسم البحرية إن الغواصة كيه.آر.آي نانجالا-402 الألمانية الصنع كانت تقوم بتدريب باستخدام الطوربيدات في المياه شمالي جزيرة بالي لكنها لم ترسل نتائجه كما كان متوقعا.

وقال قائد الجيش هادي تجاهجانتو لرويترز في رسالة نصية "ما زلنا نبحث في مياه بالي على مسافة 96 كيلومترا من بالي عن 53 شخصا".

وأكد قائد الجيش طلب المساعدة في البحث عن الغواصة وأفراد الطاقم المفقودين من أستراليا وسنغافورة. وقال إن الاتصالات بالغواصة انقطعت في الساعة 4:30 من صباح اليوم الأربعاء.

ولم يرد ممثلون عن وزارتي الدفاع في أستراليا وسنغافورة على الفور على طلب التعليق.