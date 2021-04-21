انت الان تتابع خبر ابتكار نوع جديد من القهوة خالٍ من الكافيين وغني بالفيتامينات! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي هذا السياق، ذكر تقرير لموقع Grazia الفرنسي أن هذا النوع من الخضار يحتوي على مكونات يمكن أن تحمي القلب والشرايين وتقي من حدوث مختلف أنواع السرطان.

وأشار إلى أنه غني بالألياف والفيتامين B6 والفيتامين E والمنغينز. وأضاف أن المنظّمة حوّلته إلى بودرة، وأنه يتم تناوله في أستراليا حيث لا يأكل السكان الكثير من الخضار والفواكه.



ويُشار إلى أن أحد المقاهي في مدينة ملبورن بدأ بتقديم هذا النوع من القهوة لأنه يعتبر البديل الصحي النباتي للقهوة التي يحب تناولها ملايين الناس حول العالم. فهل أنتم مستعدّون لخوض هذه التجربة ولاستبدال قهوتكم الصباحية بقهوة البروكولي النباتية المغذّية؟ جرّبوا لكي تتمكنوا من أخذ قراركم في هذا السياق.

واعلموا أن دراسة أشارت في وقت سابق إلى أن من المفيد جداً أن تضيفوا الحليب إلى كوب القهوة، وحدّدت حليب اللوز الذي يحتوي على نسبة مهمة من الكالسيوم والبروتين وعلى عدد قليل من السعرات الحرارية.