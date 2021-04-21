بريطانيا تغلق محطة قطار "جسر لندن" بعد الإبلاغ عن وجود طرد مشبوه على متن أحد القطارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت الشرطة البريطانية، الأربعاء، محطة قطار "جسر لندن" بعد غلقها جراء الإبلاغ عن وجود طرد مشبوه على متن أحد القطارات.

وذكرت شرطة النقل البريطانية عبر "تويتر" أن "إغلاق محطة جسر لندن جاء بعد منتصف نهار اليوم على خلفية ورود بلاغات عن اكتشاف جسم مشبوه على متن أحد القطارات".

ولفتت إلى أن "الضباط الخبراء يتعاملون مع هذا الجسم من أجل التأكد مما إذا كان يشكل أي خطر".

وفي سياق متصل، قالت شركة قطارات الجنوب البريطانية، عبر حسابها على "تويتر": "إن إخلاء المحطة جاء كإجراء احترازي".

وأضافت شركة القطارات أن "الأجهزة الطارئة تتعامل مع حادث هناك"، دون أن توضح طبيعته.

وفي لاحق، أعلنت الشرطة إعادة فتح المحطة بعد التعامل مع البلاغ.

وكان جسر لندن مسرحا لعدة هجمات، كان أخطرها هجوم يونيو/حزيران عام 2017، عندما قاد 3 مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، ما أسفر عن مقتل ثمانية.