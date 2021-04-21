الهند.. نقص الأكسجين يقتل 22 مصابا بكورونا في مستشفى

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

أكد مسؤول حكومي أن ما لا يقل عن 22 مريضا لقوا حتفهم، الأربعاء، في مستشفى عام بولاية ماهاراشترا في غرب الهند.



وقال سراج ماندهاري المسؤول في مقاطعة ناشيك وفقا لـ"رويترز": "حدث تسرب بخزان الأكسجين أثناء إعادة ملئه وأدى ذلك إلى وفاة 22 مريضا"، مضيفا أن المستشفى كان يعالج مرضى "كوفيد-19".

وسجلت الهند أكثر من ألفي وفاة بالكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى رقم تشهده البلاد في يوم واحد حتى الآن.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أيضا ارتفاعا قياسيا في الإصابات إذ زادت بواقع 295041 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 182553.

أما العدد الإجمالي للإصابات فبلغ 15.6 مليون، مما يجعل الهند في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.