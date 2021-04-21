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فقدان الاتصال بغواصة إندونيسية خلال تدريبات قبالة بالي

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الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء أن غواصة عسكرية إندونيسية فٌقدت خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي.

وأفاد موقع كومباس الإخباري أن الاتصال انقطع بالغواصة كيه ار اي نانجالا 402- ألمانية الصنع على بعد 95 كيلومترا شمال بالي في الساعات الأولى من اليوم.

ونقل عن قائد القوات الجوية مارشال هادي تجاهجانتو القول " لقد فقدنا الاتصال بالغواصة بمجرد السماح لها بالغوص".

وسعى الجيش الإندونيسي للحصول على مساعدة من سنغافورة واستراليا لتحديد موقع الغواصة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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