شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة التايلاندية : لقاح صيني ربما يسبب "سكتة دماغية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت لجنة تابعة لوزارة الصحة التايلاندية أن لقاح شركة "سينوفاك بيوتك" الصينية للأدوية ربما أدى إلى ست حالات من أعراض مؤقتة "تشبه السكتة الدماغية"، بين أشخاص حصلوا على جرعات من اللقاح هذا الشهر، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وعانت ست عاملات في مجال الصحة من أعراض استمرت من يوم إلى ثلاثة أيام وجميعهن تعافين، طبقا لما ذكرته كولكانيا شوكيفايبولكيت، التي تمثل اللجنة الوطنية التايلاندية حول الأثار الجانبية للقاح، في بيان موجز اليوم الأربعاء.

وأضافت أن التحقيقات، التي شملت عمل مسح ذري للمخ ، لم تجد أي أسباب محتملة لهذه الأعراض، التي حدثت في غضون عدة دقائق بعد حصولهم على اللقاح.