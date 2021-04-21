قائد القوات البرية السودانية: لن نتزحزح شبرا عن أراضينا "المحررة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفريق الركن عصام الدين محمد حسن كرار، قائد القوات البرية السودانية، إن القوات المسلحة في البلاد لن تتزحزح شبرا عن أراضيها المحررة.

وشدد كرار وهو متقدم القضارف بولاية القضارف المحاذية للحدود السودانية مع إثيوبيا، على أن الجيش السوداني مستمر في الانتشار حتى استرداد كافة الأراضي السودانية المعلومة.

وتعهد القائد الجيش البري بحماية الأراضي السودانية الزراعية الخصبة التي تم استقلالها لتدفع بزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفد الاقتصاد الكلي بالبلاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية الكبرى.

ونفى كرار اعتداء الجيش السوداني على الإثيوبيين في الحدود، مؤكدا نشر القوات المسلحة داخل الأراضي السودانية لحماية تراب الوطن وتأمين الأراضي للمزارعين السودانيين لزراعتها هذا العام,

من جانبه أكد عضو مجلس السيادي السوداني د. الهادي إدريس، عقب اجتماعه بقائد الجيش البري اليوم الأربعاء، وقوف حكومة الفترة الانتقالية خلف القوات المسلحة وتقديم الدعم والسند، وهي تقود "معركة الكرامة" والانتشار داخل الحدود مع إثيوبيا، باعتباره حقا مشروعا للقوات المسلحة.

وتعهد عضو المجلس السيادي، في تصريحات صحفية، بعدم ترك شبر واحد من أراضي السودان، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأرض مسؤولية أخلاقية ووطنية.

وقال الهادي إن السودان لن يسعى للخيار العسكري في الحدود، وإن ملف المياه يمكن حله بالحوار والعمل السلمي.

وفي السياق، أكد والي القضارف د. سليمان عزم الحكومة على تنمية الشريط الحدودي مع الحكومة الاتحادية، وجعل منطقة الفشقة جاذبة لكل السودانيين

ودعا الوالي إثيوبيا للتوصل لوضع العلامات لإنهاء هذا الملف، والالتفات للجوانب الأخرى في تحقيق التكامل.