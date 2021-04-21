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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 111,176 جرعة من لقاح " كوفيد_19" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة" الاماراتية عن تقديم 111,176 جرعة من لقاح " كوفيد_19" خلال الساعات الــ 24 الماضية.. و الإجمالي حتى اليوم 9,900,002.
يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.