دولة الإمارات تقدم 111,176 جرعة من لقاح " كوفيد_19"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة" الاماراتية عن تقديم 111,176 جرعة من لقاح " كوفيد_19" خلال الساعات الــ 24 الماضية.. و الإجمالي حتى اليوم 9,900,002.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.