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دولة الإمارات تقدم 111,176 جرعة من لقاح " كوفيد_19"

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 111,176 جرعة من لقاح " كوفيد_19" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة  الصحة" الاماراتية عن تقديم 111,176 جرعة من لقاح " كوفيد_19" خلال الساعات الــ 24 الماضية.. و الإجمالي حتى اليوم 9,900,002.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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