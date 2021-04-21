الرئيس الروسي يحذر خصوم روسيا من تجاوز هذا الخط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

"خط أحمر" يرسمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام خصوم بلاده، ويحذرهم من تخطيه في ظل التوتر المتصاعد مع واشنطن.



رسائل وجهها بوتين في خطابه السنوي الذي ألقاه، اليوم الأربعاء، إلى الأمة أمام مجلسي البرلمان.

وقال بوتين "آمل ألا يخطر لأحد أن يتخطى خطا أحمر مع روسيا، وسنقرر بأنفسنا ترسيم هذا الخط".

ولفت إلى أن خطابه مخصص للشأن الداخلي الروسي، وسيحاول الإجابة على كل الأسئلة والأمور المتعلقة بالوضع داخل البلاد، بالإضافة إلى تطرقه إلى قضايا الأمن والسياسة الخارجية لروسيا.

وأضاف "الغرب يتجاهل محاولة اغتيال رئيس بيلاروس" ألكسندر لوكاشنكو"، مخططات لتدبير انقلابات سلطوية واغتيالات سياسية تتجاوز كل الحدود".

وتابع: "نتوخى أقصى درجات ضبط النفس ردا على محاولات المساس بروسيا"، مستدركا: "لكن البلاد لن تتردد في الرد على أية خطوات عدائية."

ورغم تأكيده بأن روسيا "لا ترغب في حرق الجسور مع أحد"، إلا أنه حذر من أنه "إذا دعت الحاجة، فإن الرد سيكون متكافئا وسريعا وصارما".

وأشار إلى أن "العالم اعتاد على العقوبات غير القانونية ومحاولات البعض لفرض إرادتهم على الآخرين"، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وجدد الرئيس الروسي في خطابه، الدعوة لـ"الشركاء" لبحث مسائل الأسلحة الاستراتيجية.

وبخصوص جائحة كورونا، وجّه بوتين شكرا خاصا لكل العاملين خلال فترة انتشار الوباء، مشيدا في الوقت ذات،. بالعلماء الروس الذين حققوا إنجازا كبيرا بتطويرهم 3 لقاحات ضد الفيروس.

وأشار إلى أن أمن روسيا أثناء الجائحة تم ضمانه بشكل موثوق من قبل القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة.

ويأتي خطاب بوتين في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن التي فرضت الخميس الماضي، عقوبات مالية على خصمها الجيوسياسي، وطردت دبلوماسيين روس.

وردت موسكو بفرض عقوبات على واشنطن، في تبادل لا يبدو أنه سيمنع احتمال عقد قمة بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، وفق تصريحات من الجانبين.