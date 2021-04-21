شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يطمح لتحقيق المناعة الجماعية في بلاده بالخريف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
21 أبريل 2021
15:39 مساء
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موسكو-أ.ف.ب
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أنه يسعى لتحقيق المناعة الجماعية ضد وباء «كوفيد-19» في روسيا في الخريف، مشيداً بإنتاج بلاده ثلاثة لقاحات. وقال بوتين خلال خطابه السنوي حول حال الأمة أمام مجلسي البرلمان إن «التلقيح يرتدي اليوم أهمية كبرى (...) للسماح بتطوير المناعة الجماعية في الخريف»، مضيفاً: «حقق علماؤنا اختراقاً حقيقياً، والآن لدى روسيا ثلاثة لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا».
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