شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب: الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لقرى بالقليوبية قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه إيماءً للخطابات الصادرة منه لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بخصوص ضرورة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لقرى كفر عامر ورضوان وكفر منصور، وبدء تشغيل المشروع لخدمة أهالى القرى، ورد إليه رد الوزارة العاجل، حيث تم التوجيه والرد بأنه سيتم الانتهاء من كامل الأعمال الخاصة بالمشروع فى قرية كفر عامر ورضوان قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وأضاف عمرو درويش، أنه سيتم انتهاء أعمال المشروع بقرية كفر منصور فى الموعد السابق بالتنسيق مع وزارة الرى، كون الأرض تقع تحت ملكية وزارة الرى، وأنه جارى متابعة المشروعين.

وكان النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرى الوحدة المحلية بشبلنجة فى محافظة القليوبية، وذلك نظراً لتأخر تشغيل المشروع لسنوات.

وأعلن النائب عمرو درويش أنه ورد إليه من الوزارة رد بأنه سيتم الانتهاء من كامل الأعمال الخاصة بالقرى المذكورة، وبدء تشغيل الصرف الصحي ودخول الخدمة قبل تاريخ قبل 31 ديسمبر المقبل.

ويذكر أن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تقدم بطلب إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لضم مركز ومدينة بنها ومركز ومدينة كفر شكر ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصة وأنه قد تم بالفعل ضم بعض المراكز ذات المستوى الأعلى فى الخدمات من المركزين.