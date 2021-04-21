شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية النواب" يطالب باستكمال رصف الطرق الموازية للدائرى فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد الآن، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة ونائب دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بشأن توقف شركة حسن علام عن تنفيذ أعمال رصف طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى بنطاق حى بولاق الدكرور محافظة الجيزة، مع العلم أنه سبق موافقة وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ هذه الأعمال.

ووجه النائب محمد الحسينى، انتقادات للشركة المنفذة لأعمال الرصف، مطالبا بسرعة رصف طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى فى نطاق حي بولاق الدكرور، للتيسير والتسهيل على المواطنين.

وطالب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بتوعية المواطنين خاصة بشأن حرم الطريق، قائلا: "بعد مشروع توسعة الدائري وجدنا بعض المواطنين يقيمون مواقف عشوائية علي الدائري، وكذلك الورش"، مشيرا إلي أن المواطنين يحتاجون إلي توعية، وأن مشروع تطوير وعمل طريق خارجي موازي للدائري يخدم المواطنين المعتدين علي حرم الطريق.