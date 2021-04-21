الإسكندرية تُوقف زحف كورونا.. انخفاض معدل الإصابة إلى ٠.٣٪ وتماثل ٨٣٪ للشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

استقر الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الإسكندرية، وذلك بحسب ما أعلنت عنه مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، التي أكدت انخفاض أعداد المصابين والوفيات بالفيروس، مقارنة بالموجة الأولى.

وذكر تقرير إحصائي لمديرية الصحة بالإسكندرية رصد مستجدات الوضع الوبائي حتى مارس الماضي، أن معدلات الإصابة بالفيروس انخفضت إلى ٠.٣٪ بدلًا من ١.٤٪، مبينًا أن الإسكندرية باتت من أقل محافظات الجمهورية في نسب الإصابة.

ووفقًا لتقرير مديرية الشؤون الصحية، سجلت منطقة وسط أعلى معدلات بنحو ٣٤٣ إصابة لكل ١٠٠ ألف مواطن بما يعادل ٣ مصابين بين كل ١٠٠٠ شخص، وجاءت أقل المناطق في معدلات الإصابة منطقة العامرية غربي المحافظة بمعدل ١٠١ إصابة لكل ١٠٠ ألف شخص، فيما أشار التقرير إلى اكتشاف ١٢٣٧ إصابة من خارج المحافظة.

وأشار التقرير إلى أن مايزيد عن ٨٣٪ من الحالات المؤكد إصابتها تماثلت للشفاء، كما انخفضت معدلات الوفيات خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى وجود نحو ٥٪ من الحالات المؤكدة تحت العلاج ما بين العزل المنزلي للحالات البسيطة والإقامة بالقسم الداخلي للحالات المتوسطة والإقامة بالعناية المركزة للحالات الحرجة.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالإسكندرية لـ"الخليج 365" استقرار معدلات الوضع الوبائي خلال الأسابيع الأولى من أبريل الجاري وعدم اختلافها نسبيًا عن الإحصائيات المشار إليها، لافتًا إلى ارتفاع نسبة عدد من تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد بمراكز التطعيم بالمحافظة.

وأكدت صحة الإسكندرية في تقريرها توفير كميات كافية من أدوية البروتوكول العلاجي والمستلزمات الوقائية داخل المستشفيات الخاصة بالعزل والفرز، وزيادة أسرة العناية المركزة والأقسام الداخلي المخصصة للعزل حرصًا على تقديم أعلى معدلات الرعاية.

وتوفر صحة الإسكندرية خدمات الفرز والتصنيف والعزل من خلال ١٧ مستشفى بالمحافظة منها ٢ مخصصين بالكامل للعزل، و١٢ مستشفى للعزل والفرز و الاشتباه، ومستشفيين للصدر ومستشفى الحميات، وجميعها كاملة التجهيز وتتبع وزارة الصحة.