37 سفينة على الأرصفة.. تداول 155 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نشاطًا في حركة السفن والبضائع والحاويات، إذ بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 37 تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 155 ألف و370 طن بضائع استراتيجية.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة بلغ 1245حاوية، فضلًا عن دخول وخروج 10 آلاف و464 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، لحماية أنفسهم وحماية الآخرين من فيروس كورونا المستجد.

وطالب شاهين بضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي، فضلًا عن اتباع كافة البروتوكولات التي نشرتها وأوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس "كوفيد– 19".