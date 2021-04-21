تنفيذ محور مروري جديد لحل أزمة الاختناقات المرورية بالزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ المحور المروري الجديد الرابط بين قريتي "ميت أبو علي" و"كفر أبو حاكم" ومنطقة "الأحرار" بمدينة الزقازيق، بطول 650 مترًا وعرض 11 مترًا، والمُقام بتكلفة مالية بلغت 5 ملايين جنيه.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، أن المحور المروري الجديد يهدف لتخفيف الضغط على الطرق السطحية أسفل كوبري "شرويدة" والتخفيف من الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، وحدة الزحام أسفل الكوبري.

وأشار محافظ الشرقية، أنه جرى التشديد على الشركة المُنفذة بضرورة تطبيق المعايير القياسية أثناء التنفيذ واستخدام ميزان القياس؛ للتأكد من الدقة في وضع المناسيب والأعمال التصميمية، لتلاشي ظهور عيوب فنية بعد انتهاء أعمال الرصف، منوهًا بأن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 90%.