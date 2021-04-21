برنامج انتهاكات «داعش» يثير ضجة في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - عاد تنظيم «داعش» الإرهابي إلى الواجهة في العراق من خلال برنامج كاميرا خفية يثير الكثير من الانتقادات، وتتلخص فكرته بإيهام فنان أو رياضي مشهور بأنه وقع رهينة التنظيم المتطرف، قبل أن يتم إنقاذه.

وعلى الرغم من أنه يهدف إلى الترفيه في شهر رمضان، يعيد البرنامج إلى الأذهان ذكريات مواضيع حساسة تركت تأثيراً بالغاً في نفوس العراقيين، مثل التفجيرات وعمليات الخطف والقتل.

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في كل حلقة، يتكرّر السيناريو نفسه، إذ تتمّ دعوة أحد المشاهير بحجة عمل خيري لزيارة عائلة عادت إلى دارها بعد القضاء على تنظيم «داعش».

وتبدأ الحلقة بوصول الضيف المشهور إلى منزل العائلة الضحية، ثم يظهر فجأة في المشهد إرهابيون مفترضون يهددون الضيف ويعصبون عينيه، فيعتقد أنه حقاً على وشك الموت على أيدي عناصر من التنظيم المتطرف.وتنتهي الحلقة بمشهد قوة من الجيش تحرر الضيف من التنظيم الإرهابي.

وتزدهر برامج المقالب على الشاشات العربية في رمضان، إلا أنها المرة الأولى التي ينتج فيها برنامج من هذا النوع يتناول «الإرهاب» في العراق.