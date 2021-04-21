ماليزيا تسجل 2340 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد -

سجلت ماليزيا 2340 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، طبقاً لما ذكرته وزارة الصحة.

ونقلت صحيفة «ذا ستار» الماليزية عن وزارة الصحة قولها إنه اليوم السابع على التوالي، الذي يبقى فيه عدد الإصابات أكثر من حاجز الـ2000 إصابة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة، نور هشام عبد الله في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إن ولاية سيلانجور سجلت معظم الإصابات وهي 526 إصابة جديدة.

وبشكل إجمالي، سجلت البلاد 381 ألفاً و813 حالة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وسجلت الوزارة أيضاً 11 حالة وفاة أخرى، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 1400 حالة.