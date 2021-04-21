الصين: لا دليل على علاقة لقاح «كانسينو» بتشكل جلطات دموية



ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر شاو يمينج، أحد الخبراء بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان موجز، أنه ليس هناك تقارير بشأن تشكل جلطات دموية بين حوالي مليون شخص، تم تطعيمهم بلقاحات شركة «كانسينو» الصينية للأدوية حتى الآن، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف الخبير أن الهيئة الصينية تعطي اهتماماً خاصاً بقضية تشكل جلطات دموية جراء استخدام اللقاحات المضادة للفيروسات.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فينج إنه ينبغي على الحكومات المحلية العمل على التوزيع الدقيق للقاحات لضمان أن يتم التطعيم بالجرعة الثانية في غضون ثمانية أسابيع من الجرعة الأولى.

وأضاف أن الصين أعطت أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن.