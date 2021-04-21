نجل ديبي يتولى رئاسة تشاد بعد مقتل والده

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي تأسس الثلاثاء بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو أنه "يتولى مهام رئيس جمهورية" تشاد، حسب ميثاق انتقالي نُشر الأربعاء على الموقع الالكتروني للرئاسة. ومحمد إدريس ديبي (37 عاما) هو أيضا "القائد الأعلى للقوات المسلحة".

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وكان قد عيّن الثلاثاء بموجب مرسوم 14 جنرالا آخرين قريبين جدًا من والده الراحل في المجلس الانتقالي، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتقال لمدة 18 شهرًا حتى اجراء "انتخابات حرة وديموقراطية".