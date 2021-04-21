مشاورات أميركية كورية جنوبية لدعم لقاحات «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشونج إيوي-يونج أن الحكومة تجري مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الدعم، فيما يتعلق بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وفي حديثه في منتدى نظمه نادي «كوانهون» في سول، ذكر تشونج أن سول أكدت لواشنطن أن الصديق الحق هو الذي يمد يد العون في وقت الشدة.

وأضاف تشونج أنه يأمل في أن تساعد الولايات المتحدة في حل مشكلات سول فيما يتعلق باللقاحات، اعتماداً على روح التضامن الذي أظهرته كوريا الجنوبية، مستشهداً بإرسال كوريا الجنوبية أدوات اختبار وكمامات بناء على طلب الولايات المتحدة العام الماضي.

غير أنه أكد مجدداً أنه سيكون من الصعب تأمين لقاحات من أميركا عبر اتفاق تبادل، قائلاً: إن واشنطن أبلغت سول أنها مازالت تواجه ظروفاً صعبة للغاية وأنه ليس هناك لقاحات إضافية في احتياطيها، سيتم استخدامها لتحقيق مناعة القطيع.