تركيا تعتزم شراء دفعة جديدة من أنظمة صواريخ “إس-400”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن مفاوضات تجريها نقرة بشأن شراء دفعة جديدة من أنظمة صواريخ “إس -400 ” الروسية.

وصرّح جاويش أوغلو بأن الإدارات التركية، بما في ذلك وزارة الدفاع، تناقش حاليا شراء فوج ثان من أنظمة الدفاع الجوي هذه مع الجانب الروسي.

وفي هذا السياق، انتقد رئيس الدبلوماسية التركية موقف الولايات المتحدة من صفقة أنظمة صواريخ “إس–400” الروسية، مشيرا إلى أن أنقرة بحاجة إلى هذه الأنظمة الصاروخية، وقد اشترتها، ومن الخطأ أن تنتقد واشنطن هذه الصفقة.

ولفت الوزير في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة إذا أرادت أن تشتري تركيا أسلحة منها، فالأمر يستحق أن تعرضها بأسعار معقولة وشروط أفضل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن قد دعا وزير الخارجية التركي إلى التخلي عن أنظمة الصواريخ الروسية “إس – 400″، ولكن جاويش أوغلو أشار بدوره إلى أن الصفقة مع روسيا هي “مسألة مكتملة، وقد ذكّرناه مرة أخرى لماذا اشترت تركيا إس – 400. المنظومة اشتريت، والآن تم إغلاق المسألة”.

وفي شأن آخر، أكد وزير الخارجية التركي أن بيع بلاده طائرات حربية مسيرة إلى أوكرانيا ليس موجها ضد روسيا.

وقال جاويش أوغلو إن أنقرة لديها علاقات جيدة مع البلدين، على الرغم من الوضع المتوتر في منطقة البحر الأسود.