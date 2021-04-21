5 قتلى من قوات النظام السوري في اشتباكات مع الأكراد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 5 عناصر من مليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري مصرعهم في اشتباكات متفرقة مع قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش).

وأوضح المرصد أن 6 عناصر آخرين من ميليشيات الدفاع الوطني قد أصيبوا بجراح خلال الاشتباكات التي وقعت في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمالي شرق سوريا صباح اليوم الأحد.

وأشار المرصد إلى أن عنصرا من قوات الأسايش قد قتل في بداية الاشتباكات في المدينة التي يتقاسم فيه النفوذ كلا من الإدارة الذاتية الكردية وقوات النظام السوري.

وذكرت تقارير أن قوات حكومية سارعت إلى مساندة “الدفاع الوطني” في تلك الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل وقذائف ” آر بي جي”.

وكان المرصد قد رصد، اقتحام “الأسايش” لحي طي وتمكنها من السيطرة على الحاجز الرئيسي لــ”الدفاع الوطني” والدخول ضمن الحي الذي تتمركز داخله قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها.

على صعيد متصل، استقدمت قوات “الأسايش” تعزيزات عسكرية إلى محيط حي طي وقطعت الطرقات في المنطقة، وسط تزايد وتيرة الاشتباكات في المنطقة.

ووفقًا للمصادر، فإن عناصر حاجز “الأسايش” استهدفوا سيارة لـ”الدفاع الوطني” رفضت الوقوف على الحاجز، ما أدى إلى توتر أمني بين الطرفين وقطع للطرقات المؤدية إلى حي طي، في حين اعتقلت “الأسايش” عناصر من “الدفاع الوطني”، وعلى إثر ذلك هاجمت الأخيرة حاجز “الأسايش” وجرت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين.