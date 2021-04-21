دولة الإمارات تدين مقتل الرئيس التشادي

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

أدانت دولة الإمارات بشدة مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إنتو، ووصفته بالعمل الجبان الذي طال صديقا شجاعا عمل بإخلاص طوال العقود الماضية من أجل استقرار و ازدهار بلاده.



وأعربت دولة الإمارات - في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي - عن تعازيها الحارة إلى أسرة الرئيس الراحل وإلى الشعب التشادي الصديق، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع جانب الشعب في هذه الظروف.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في البيان إلى انتقال سلمي للسلطة بما يحقق أمن واستقرار التشاد والمنطقة، وتوفير الأجواء لحوار سياسي سلمي يمكّن تشاد من اجتياز هذه المرحلة بسلام.

وأشار البيان إلى العلاقات الإماراتية التشادية المتميزة، مؤكدا دعم الإمارات للجهود المخلصة لحفظ أمن تشاد واستقرارها، والذي يعتبر حجز زاوية في أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا.