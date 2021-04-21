تسجيل 388 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سيما سادات لاري في تصریحها الصحفي انه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 24 الفا و886 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیونين و311 الفا و813شخصا ويكون 4 الاف و991 شخصا في وضع حرج.وذكرت ان "عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و823 الفا و958 شخصا لغایة الان.

كما ان "14 مليونا و739 الفا و719اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان".