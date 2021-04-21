'من أين يأتي الطفل؟'... كيف نجيب على أسئلة أطفالنا المحرجة!

يجب ألا يشعر طفلكِ بأن ثمّة شيء مخجل في الأمر، لذا تحدثي بتلقائية ونبرة واثقة بدون خجل عن الأمر.

وانطلاقا من هنا، عرض موقع “أراجيك” نصائح حول كيفية الإجابة عن أسئلة الأطفال الجنسية المحرجة، وأوضح أن هناك أربع خطوات يجب اتّباعها عند الإجابة عن أسئلة الطفل المحرجة.

: اعتبار السؤال أمرا طبيعيا وعدم توجيه اللوم للطفل، فقط يجب سؤاله عن سبب طرحه للسؤال، وذلك للتأكد من عدم وجود خطر يحيط به، سواء كان هذا الخطر متجسدا في صورة شخص يتحدث معه عن الجنس، أو يستغله، أو أنه شاهد مثلا مقطعا مرئيا على التلفاز أو الكمبيوتر.

● ثانيا: سؤال الطفل عن الإجابة التي يتوقعها وهذا لمعرفة مستوى إدراك الطفل ومعرفة معلوماته عن الأمر.

● ثالثا: الإجابة عن السؤال إجابة منطقية تبعا لعمر الطفل بنبرة صوت هادئة ودافئة غير مخيفة ولا تضخم من الأمر.

● رابعا: التأكد من أن الطفل قد اقتنع بالإجابة التي قدمناها له وهل فهمها جيدا أم لا.

ومن بين أكثر الأسئلة شيوعا لدى الأطفال، سؤالهم عن كيفية مجيئهم لهذا العالم، ما يضع الأبوين في حرج نظرا لاضطرارهما التطرق إلى المسائل الجنسية، إلا أنه يمكن التعامل مع هذا السؤال بالإجابة عليه وفقا للنضج العقلي للطفل، حيث تبدأ الأم أو الأب بالتدرج في الشرح، فقد يكتفي بعض الأطفال بأي إجابة مثل أن تخبرهم أنهم يأتون من المستشفى، بحسب ما نشر موقع "العرب".

ولا يكتفي بعض الأطفال بإجابة أنهم أتوا من المستشفى، فيرغبون في معرفة المزيد وهنا يمكن التعمق أكثر وبشكل تدريجي كأن نقول إنه جاء بعد زواج أمه بأبيه، وإن طلب المزيد فربما نخبره بأنه نما في بطن أمه بمراحل النمو المعروفة حتى خروجه بعملية الولادة.

وإن لم يكتف الطفل بكل ذلك، يمكن أن تشرح له الطريقة العلمية للإنجاب، بصورة مبسطة وباستخدام المصطلحات العلمية الصحيحة، فمثلا يمكنك أن تخبره أن الأطفال يأتون من اندماج البويضة مع النطفة في رحم الأم، شريطة أن يكون في مرحلة عمرية تسمح له باستيعاب ذلك.

وهكذا تصبح الأجوبة عن أسئلة الأطفال المحرجة سهلة، ولا تحتاج إلى اختراع قصص خيالية، بل الصراحة والوضوح هما الحل، ويجب الإشارة إلى أن نبرة الصوت التي تتحدث بها أهم من المعلومة نفسها.