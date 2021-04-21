مواجهات ناريَّة تسفر عنها قرعة أولمبياد طوكيو

انت الان تتابع خبر مواجهات ناريَّة تسفر عنها قرعة أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-21 | 11:40
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أقيمت صباح اليوم الأربعاء، بمدينة زيوريخ السويسرية، مراسم قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، والتي أسفرت عن مواجهات نارية للمنتخبات العربية.
ومن المقرر أن تقام منافسات كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020“ المؤجلة إلى العام 2021 خلال الفترة من 22 تموز وحتى 7 آب المقبلين، وجاءت القرعة على التحو التالي:
المجموعة الأولى: اليابان – جنوب أفريقيا – المكسيك – فرنسا
المجموعة الثانية: نيوزيلندا – كوريا الجنوبية – هندوراس – رومانيا
المجموعة الثالثة: مصر – إسبانيا – الأرجنتين – أستراليا
المجموعة الرابعة: البرازيل – ألمانيا – كوت ديفوار – السعودية
المجموعة الأولى: اليابان – جنوب أفريقيا – المكسيك – فرنسا
المجموعة الثانية: نيوزيلندا – كوريا الجنوبية – هندوراس – رومانيا
المجموعة الثالثة: مصر – إسبانيا – الأرجنتين – أستراليا
المجموعة الرابعة: البرازيل – ألمانيا – كوت ديفوار – السعودية
ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب.
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