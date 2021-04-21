مواجهات ناريَّة تسفر عنها قرعة أولمبياد طوكيو

ومن المقرر أن تقام منافسات كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020“ المؤجلة إلى العام 2021 خلال الفترة من 22 تموز وحتى 7 آب المقبلين، وجاءت القرعة على التحو التالي:المجموعة الأولى: اليابان – جنوب أفريقيا – المكسيك – فرنساالمجموعة الثانية: نيوزيلندا – كوريا الجنوبية – هندوراس – رومانياالمجموعة الثالثة: مصر – إسبانيا – الأرجنتين – أسترالياالمجموعة الرابعة: البرازيل – ألمانيا – كوت ديفوار – السعودية

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب.