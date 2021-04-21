نجل ديبي يعلن نفسه "رئيسا" لتشاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي تأسس الثلاثاء بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو أنه "يتولى مهام رئيس جمهورية" تشاد.

جاء ذلك بحسب ميثاق انتقالي نُشر الأربعاء على الموقع الإلكتروني للرئاسة.

ومحمد إدريس ديبي (37 عاما) هو أيضا "القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكان قد عُيّن الثلاثاء بموجب مرسوم 14 جنرالا آخرين قريبين جدًا من والده الراحل في المجلس الانتقالي، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتقال لمدة 18 شهرًا حتى إجراء "انتخابات حرة وديمقراطية".

وتوفي الرئيس التشادي الذي يحكم منذ 30 عاما، الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين، شمال البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع.