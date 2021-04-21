شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس السوري بشار الأسد يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قدّم الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.



وقال مجلس الشعب السوري إنه تبلّغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية.

وبذلك يرتفع عدد المرشحين حتى الآن إلى ستة، وفق ما جاء في إعلان مجلس الشعب الذي أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية.