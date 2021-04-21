شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب يبحث مع وزيرة التضامن جهود العمل المشترك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قريباً الإعلان عن بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة، حيث ضم الوفد النائب أحمد فتحي والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد عزمى والنائب محمود تركي أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وشيماء عبدالإله المتحدث باسم التنسيقية، وكلا من شرين فتحي ونجوي إبراهيم و التهامي جمال أعضاء التنسيقية.

استعرضت الوزيرة خلال اللقاء مختلف جهود الوزارة في البرامج المتنوعة بين ملفات الحماية والرعاية والتنمية، كما عرض أعضاء الوفد الكثير من الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تدعم مجهودات الوزارة، وتوسع نطاق فاعلية وتأثير مختلف برامجها.

سوف يتم الإعلان قريباً عن بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يكون هو نواة للعمل المشترك الذي يستثمر طاقات وقدرات الشباب، ويصل الحلقات التشريعية والتنموية والتنفيذية بعضاً ببعض في إطار تحقيق استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدامة .