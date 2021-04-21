معمر الارياني: تصريحات قائد فيلق القدس الايراني اعتراف بالانخراط في القتال إلى جانب مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان تصريحات قائد فيلق القدس الايراني العميد اسماعيل قآني، خلال مراسم تشييع نائبه العميد حجازي، اعتراف رسمي جديد من النظام الايراني بالمشاركة الميدانية في الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الارهابية في اليمن منذ ستة اعوام".



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان تلك التصريحات -التي نشرتها وكالة تسنيم الايرانية- تؤكد انخراط فيلق القدس الايراني في القتال إلى جانب مليشيا الحوثي الارهابية، إضافة لتهريب الأسلحة والخبراء‏ والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة .

واشار الارياني الى ان تصريحات قيادات فيلق القدس والحرس الثوري تؤكد التورط الإيراني في الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي، وانتهاكها للقوانين والمواثيق الدولية بالتدخل في شئون دولة عضو في الأمم المتحدة، وتحديها السافر لارادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الامن بادانة التدخلات الايرانية في اليمن، والتي تقوض جهود التهدئة واحلال السلام، وتطيل امد الحرب والمعاناة الانسانية، ومساعيها تحويل الاراضي اليمنية منصة لتنفيذ اجندتها التوسعية ومنطلق لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة.