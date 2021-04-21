شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إدانة قاتل فلويد.. مصرع فتاة من أصول إفريقية على يد الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوهايو-رويترز

قتلت الشرطة في مدينة كولومبس بولاية أوهايو الأمريكية فتاة من أصول إفريقية عمرها 16 عاماً، الثلاثاء، بعد مواجهة حدثت على إثر تلقي بلاغ عن وجود شخص يحمل سكيناً، وفقاً لما ذكره رئيس البلدية وأسرة الفتاة ووسائل إعلام.

وذكرت صحيفة «ذا كولومبس ديسباتش» أن حشداً من المحتجين تجمع بالقرب من منزل بجنوب شرق المدينة حيث وقع إطلاق النار، وذلك قبل دقائق من صدور الحكم بإدانة الشرطي المتهم بقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد العام الماضي. ووفقاً للصحيفة، تحركت الشرطة بناء على بلاغ عن قيام فتاة بمحاولة طعن.

وأكد آندرو جينثر رئيس بلدية كولومبس حدوث إطلاق نار أفضى إلى الموت، وكتب على «تويتر»: «فقدت فتاة حياتها بشكل مأساوي». وقالت أسرة الفتاة إن القتيلة تدعى مكية برايانت وعمرها 16 عاماً.

وصرحت سيدة تدعى هيزل برايانت ذكرت صحيفة «كولومبيا ديسباتش» أنها عمة الفتاة: بأن ابنة أخيها كانت تعيش في دار رعاية ودخلت في مشاحنة مع أحد الأشخاص في المكان. ونقلت الصحيفة عن السيدة قولها إن الفتاة أسقطت سكيناً كانت تحمله قبل أن يطلق شرطي النار عليها عدة مرات. ولم يتسن التحقق من تلك التفاصيل من مصدر مستقل.