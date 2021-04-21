شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن إرجاء محادثات السلام الأفغانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول- أ.ف.ب

أعلنت تركيا، الثلاثاء، إرجاء مؤتمر دولي حول أفغانستان كان مقرراً في 24 نيسان/إبريل، إلى منتصف أيار/مايو. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع محطة «هابر ترك» التلفزيونية: «قررنا إرجاء محادثات السلام إلى ما بعد رمضان».

وكانت تركيا أعلنت نيتها تنظيم المؤتمر حول أفغانستان بين 24 نيسان/إبريل والرابع من أيار/مايو بحضور ممثلين غن الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان».

وأضاف تشاوش أوغلو «ارتأينا أنه من المفيد إرجاء» المحادثات لمزيد من التشاور. وكانت واشنطن ضغطت في وقت سابق لكي يجرى هذا الاجتماع الذي ترعاه الأمم المتحدة قبل الأول من أيار/مايو الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بموجب اتفاق أبرم في شباط/فبراير 2020 في الدوحة بين إدارة دونالد ترامب وحركة «طالبان».

وأعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الأسبوع الماضي أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سينجز في 11 أيلول/سبتمبر في الذكرى العشرين لهجمات 2001. وكانت تركيا أعلنت أن مؤتمر السلام حول أفغانستان الذي اقترحته واشنطن سيعقد في إسطنبول بين 24 نيسان/إبريل والرابع من أيار/مايو بحضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية و«طالبان».

وكان من المفترض أن يؤدي هذا الاجتماع إلى إحياء مفاوضات السلام المباشرة غير المسبوقة التي بدأت في سبتمبر بين «طالبان» والحكومة في كابول.

وكانت «طالبان» ذكرت الأسبوع الماضي أنها لن تحضر قمة بشأن مستقبل أفغانستان حتى تغادر جميع القوات الأجنبية أراضيها.

وقال تشاوش أوغلو إن التأجيل سيمنح كل طرف وقتاً لإعداد قائمة بأسمائهم، مشيراً إلى «عدم وضوح» بشأن المشاركين في المؤتمر. ورداً على سؤال عما إذا كانت «طالبان» ستنضم إلى المحادثات، قال: «بالتأكيد. هل سيكون هذا المؤتمر منطقياً بدون وجود طالبان؟».

وقبيل إعلان إرجاء المؤتمر، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: «ليس هناك حل عسكري للنزاع في أفغانستان ووحدهما تسوية سياسية ووقف كامل لإطلاق النار يمكن أن يجلبا الأمن والاستقرار والازدهار لشعب أفغانستان». وأكد أن مؤتمر إسطنبول «جزء من هذا الجهد الهائل ومن هذا الالتزام الواسع» من أجل تسوية سياسية.