شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الإمارات يهنئون الملكة إليزابيث الثانية بيوم ميلادها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، وذلك بمناسبة يوم ميلاد جلالتها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملكة إليزابيث الثانية.



(وام)