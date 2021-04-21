شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» يدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحبت «ناسداك دبي» بإدراج صكوك إضافية من الشقّ الأول بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، صادرة عن بنك دبي الإسلامي.

وقد حققت هذه الصكوك أدنى معدل ربح حققه بنك خليجي على أداة إضافية من الشقّ الأول بنسبة 3.375%، كما وصلت تغطية الاكتتاب فيها إلى 5.6 مرة من المبلغ المستهدف، حيث بلغ سجل الطلبات ذروته عند 2.8 مليار دولار.

ويعتبر بنك دبي الإسلامي المُصدر الإماراتي الرائد للصكوك في «ناسداك دبي» من حيث القيمة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار دولار، بما فيها هذا الإدراج بقيمة 500 مليون دولار.

وتعزز هذه الصكوك التي تم إدراجها في 19 إبريل/ نيسان2021 مكانة دبي كأحد أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم، حيث تستقطب جهات إصدار محلية ودولية، على حد سواء. وقد بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي إلى الآن 74.66 مليار دولار.

