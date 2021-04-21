شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة «أمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، استقالة ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة.

وأشارت الشركة في إفصاح على موقع سوق دبي المالي، إلى أن كلاً من محمد عمير يوسف المهيري، وعبد الرحمن أحمد عبد الله سنان، ومحمد علي الحوسني، قد قاموا بتقديم استقالاتهم بتاريخ الأربعاء 21 إبريل/نيسان الجاري.

وكانت الجمعية العمومية التي ستعقد يوم 11 مايو/أيار القادم تضم بنداً للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة محمد المهيري، وعبد الرحمن سنان، ومحمد الحوسني.