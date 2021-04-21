شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: حياة كريمة لها تأثير إيجابى على سمعة مصر دوليا وإقليميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب أن مبادرة حياة كريمة سطرت فصلا جديدا من التعاون المثمر بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، وقدمت مردودا جيدا لحماية حقوق الإنسان بتوفير مشروعات للشباب وبيئة محترمة تليق بالمواطن المصرى.

وأضاف عمارة ، أن المبادرة نجحت في إحداث نقلة نوعية للشارع المصرى، وسيكون لها صدى كبر وتأثير على الإنتاج والعمل، فعلى سبيل المثال، فإن أساس علم التسويق يقوم على رفع درجة الإشباع لدى المواطنين، ومن ثم تزيد قدرة المواطن ورغبته فى العمل وزيادة إنتاجيته.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن حياة كريمة لها تأثير إيجابى للغاية على تقديم مردود أفضل عالميا وإقليميا لصالح الدولة المصرية فبالتأكيد أن المؤشرات الإيجابية التي نتجت عن المبادرة من خفض معدلات البطالة، وخفض نسبة الفقر في الريف والقرى سيكون لها رد فعلى جيد على سمعة مصر عالميا وقدرتها على اتخاذ خطوات جادة في كافة الملفات لتحسين أوضاع معيشة المواطنين.