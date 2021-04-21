شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوط ربط العاصمة الإدارية الجديدة.. تضم شبكة حديثة للمواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن العاصمة الإدارية الجديدة تتميز بوجود شبكة جيدة من المواصلات المحيطة بها، من طرق وخطوط جر كهربائي وقطارات مونوريل، بالإضافة إلى خطوط للسكك الحديدية السريعة، وهو ما يجعلها على ترابط مع كافة أطراف الدولة المصرية، ليتناسب ذلك مع طبيعتها كمركز للحكم والاقتصاد فى البلاد.

١- شبكة الطرق

تحيط بالعاصمة الإدارية 4 طرق رئيسية عرضية وطولية، وهى طريق القاهرة – السويس والقاهرة – العين السخنة والطريقين الدائري الاوسطي والدائري الإقليمي، لتساعد تلك الطرق على الربط المباشر بين العاصمة الإدارية وسبع محافظات هي الإسماعيلية والسويس والبحر الاحمر والقليوبية والشرقية والجيزة والفيوم. فيما تساعد تلك الطرق على الوصول بشكل غير مباشر بمحافظات الصعيد عن طريق الترابط مع طريقي الصعيد الشرقي والغربي، ومحافظات شبه جزيرة سيناء عن طريق الترابط مع شبكة الكباري والانفاق الجديدة على القناة، بالإضافة الي الترابط مع محافظات الاقليم الغربي لمصر كمحافظة مطروح والوادي الجديد عن طريق الترابط مع طريقي الواحات والعلمين الصحراويين.

2- القطار الكهربائي والمونوريل

القطار الكهربائي واخد من أهم وسائل النقل التي ستربط العاصمة الإدارية الجديدة بأقليم القاهرة الكبرى حيث سيمتد هذا المشروع على طول 90 كيلومترا بدءا من مدينة السلام غرباً، لينتهي بالحي الحكومي في وسط مدينة العاصمة الإدارية شرقا.

3 – القطار السريع

يعتبر القطار السريع من أهم وسائل الربط بين العاصمة الإدارية ومختلف الأقاليم، فهذا القطار الذي سينطلق من مدينة العين السخنة سيعبر عددا من المناطق التنموية المهمة كمدينة 6 أكتوبر والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى مناطق التنمية والاستصلاح الزراعي بغرب الدلتا.

وأوضحت الدراسة أن العاصمة الإدارية بنيت وبها عدد من المقومات التي تتناسب مع مكانة مصر والتي تشهد الآن أكبر عملية تنموية في تاريخها، فتلك المدينة التي شيدت على أساس الحداثة والتكنولوجيا ستكون “نبراسا” لكافة المدن المصرية خلال العقود القادمة كما ستكون مثالاً لكافة عواصم الدول الإقليمية وأيضا الدول الناشئة اقتصاديا.