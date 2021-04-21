تشريح جثة رضيعة قتلها والدها انتقامًا من زوجته بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة الإبراهيمية العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، تشريح جثة طفلة رضيعة، لقيت حتفها بعد نحو 48 ساعة على إصابتها بنزيف داخلي بالمخ إثر اعتداء والدها عليها بالضرب بسبب خلافات بينه وبين زوجته لرغبة الأخيرة في الطلاق منه.



كما قررت النيابة العامة استمرار حبس الأب المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على ابنته الطفلة بالضرب والتسبب في وفاتها.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ من ربة منزل تُدعى "أمل.أ" 20 عامًا، تتهم فيه زوجها "م.ر" 23 عامًا، نجار مُسلح، بمحاولة قتل ابنتهما "ريتاج".

وتبين من التحريات الأولية، وجود خلافات بين الزوجين، تركت على إثرها الزوجة المنزل، وأصرت على الطلاق، فخطف ابنتهما الرضيعة من يد والدتها وضربها برأسه لتسقط أرضًا، محاولًا قتلها انتقامًا من الزوجة.

جرى نقل الطفلة إلى أحد المستشفيات، لمحاولة إسعافها، لكنها توفيت بعد 48 ساعة من دخولها المستشفى متأثرةً بإصابتها بنزيف داخلي بالمخ.