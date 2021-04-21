داخل كشك بقالة.. ضبط ربة منزل تتاجر في "الشابو" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، ربة منزل لاتهامها بالاتجار في مخدر الشابو، داخل كشك بقالة تمتلكه، بمدينة سوهاج.

كانت وردت معلومات للواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، أكدتها تحريات قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مفادها اتجار "نعمة. ص" 28 عامًا صاحبة كشك بقالة وتقيم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، في المواد المخدرة، متخذة من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

جرى ضبط المذكورة وبحوزتها 15 تذكرة من مخدر الشابو، و 3 تذكرة "هيروين" ومبلغ 150 جنيهًا، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.