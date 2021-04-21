القابضة المعدنية تعلق على تقديم صحاري 400 مليون دولار لتطوير "الحديد والصلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن شركة صحاري جروب، التي تسعى لتقديم مقترح لتطوير شركة الحديد والصلب، لم تقدم المستندات المطلوبة منها لتوضيح العرض المقدم، كما لم تقدم أيضا الشريك الفني الأجنبي لعرض خطة التطوير والإصلاح.

جاء ذلك في بيان للشركة مرسل للبورصة بشأن ما نشر عن تقديم شركة صحاري جروب خطاب ضمان بقيمة 400 مليون دولار لشركة الحديد والصلب.

وكان حسام حواس، مدير العلاقات العامة في مجموعة صحاري - المملكة المتحدة، كشف لمصراوي الشهر الماضي، ملامح مقترح التطوير الذي طرحته الشركة على وزارة قطاع الأعمال بشأن تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، فيما قال مصدر بالوزارة وقتها إنه ما زال الأمر قيد الدراسة.

وجاء ذلك بعد أيام من تصريحات مصدر مسؤول بوزارة قطاع الأعمال العام، لمصراوي، قال فيها إن الوزارة لم تتلق عرضاً حقيقياً من مجموعة صحاري لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، مشيراً أن كل القصة تمت عبر البريد الإلكتروني، ودون مشروع واضح وأن الوزارة طالبتها بعرض مشروع فني وشريك فني مقترح.

بينما أكد حواس جدية شركته في مشروع التطوير، وأنها خاطبت الوزارة الشهر الماضي ببنود المشروع المقترح، كما خاطبت مجلس الوزراء ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتم تسليم المقترح يداً بيد الى سكرتارية الوزارة والشركة القابضة.

وكانت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب قررت في 11 يناير الماضي تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة منفصلة، بعد تفاقم خسائرها.

وقالت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في بيانها اليوم، إنه يجري استكمال إجراءات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وقيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في الحفظ المركزي، وتعيين مصفي لشركة الحديد والصلب المصرية.

يذكر أن الجمعية العامة غير العادية للشركة قررت تصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وستكون الشركة الجديدة - الشركة المنقسمة – تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، منقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية.



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