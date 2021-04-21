رئيس جامعة بورسعيد: تأجيل تأهيل مراكز طب الأسرة للعام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه سيجري قريبًا فتح باب التبرعات، للمشاركة في شراء المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتجهيز المستشفى الجامعي الضخم في بورسعيد.

وأشار الدكتور أيمن في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك بروتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس لإعادة تشغيل مركزي طب الأسرة المتواجدان في بورسعيد ومدينة بورفؤاد، وأنه عند حساب الاستثمارات المطلوبة للمركزين تبين أنه لم يكن هناك اعتناء بهما منذ فترة وفي حاجة لاستثمارات عالية، مؤكدًا أنه من الأفضل خلال تلك الفترة ضخ تلك الاستثمارات في المستشفى الجامعي، وتأجيل عملية إعادة تأهيل مراكز طب الأسرة للعام المقبل، في إطار تفعيل وتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.

وأوضح أن الجامعة لديها 4 كليات في القطاع الطبي هي "الطب، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي" التي سيجرى افتتاحها العام الحالي أو المقبل، ما يعني توجه الجامعة لتطوير القطاع الطبي، وبالتالي خدمة المجتمع، والمساهمة في تنفيذ خطة القيادة السياسية في تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين.