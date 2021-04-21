مقتل فتاة برصاص الشرطة في أوهايو الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - قتلت الشرطة في مدينة كولومبس بولاية أوهايو الأميركية فتاة أفريقية عمرها 16 سنة يوم الثلاثاء بعد مواجهة حدثت بعد تلقي بلاغ عن وجود شخص يحمل سكيناً، وفقاً لما ذكره رئيس البلدية وأسرة الفتاة ووسائل إعلام.

وذكرت صحيفة ذا كولومبس ديسباتش أن حشداً من المحتجين تجمع بالقرب من منزل بجنوب شرق المدينة حيث وقع إطلاق النار، وذلك قبل دقائق من صدور الحكم بإدانة الشرطي المتهم بقتل الأميركي جورج فلويد العام الماضي.

ووفقاً للصحيفة، تحركت الشرطة بناء على بلاغ عن قيام فتاة بمحاولة طعن.

وأكد آندرو جينثر رئيس بلدية كولومبس حدوث إطلاق نار أفضى إلى الموت، وكتب على تويتر "فقدت فتاة حياتها بشكل مأساوي".

وقالت أسرة الفتاة إن القتيلة تدعى مكية برايانت وعمرها 16 عاماً.