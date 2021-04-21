شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا : 143 مليون إجمالي الإصابات ... وإعطاء 925 مليون جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 143 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 925 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 142 مليونا و 948 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 9ر81 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 44 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 925 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.