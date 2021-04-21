شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق الحدود بين كندا وأمريكا لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الكندية إبقاء القيود المفروضة على حدودها لمدة شهر آخر مع استمرار محاولات السيطرة على جائحة كوفيد-19، وقال وزير السلامة العامة الكندى، بيل بلير، إن القيود الحدودية الدولية والخاصة بالولايات المتحدة في كندا ستكون سارية لمدة شهر آخر على الأقل.

وأضاف أن المسؤولين الكنديين والأمريكيين اتفقوا على إبقاء الحدود بين البلدين مغلقة أمام السفر غير الضرورى، بالإضافة إلى أن القيود الحالية على السفر الدولي غير الأمريكي إلى كندا سيتم تمديدها حتى 21 مايو.

وتابع بليرـ في تغريدة على تويتر: أنه مع تزايد الحالات واستمرار ظهور سلالات مثيرة للقلق في جميع أنحاء البلاد، سنواصل القيام بما يتطلبه الأمر من أجل الحفاظ على سلامة الكنديين".