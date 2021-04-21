أمريكا.. مقتل شخص برصاص الشرطة في أوهايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل شخص برصاص الشرطة عقب حادث وقع في ولاية أوهايو الأمريكية.



وتم استدعاء الشرطة في مدينة كولومبوس بالولاية، بسبب حدوث اضطراب على الجانب الجنوبي الشرقي من المدينة عندما وقع الحادث، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأكدت السلطات أن الشخص أصيب برصاص شرطي وتم نقله إلى مستشفى في حالة حرجة لكنه توفي متأثرا بجراحه.

ولم يتم بعد الكشف عن ملابسات الحادث أو هوية القتيل.