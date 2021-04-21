شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكثر من 295 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الهند أكثر من ألفي وفاة بالكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى رقم تشهده البلاد في يوم واحد حتى الآن.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أيضا ارتفاعاً قياسياً في الإصابات، إذ زادت بواقع 295041 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 182553، بينما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 15.6 مليون، مما يجعل الهند في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.