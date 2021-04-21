في يوم واحد.. أكثر من ألفي وفاة بكورونا في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت الهند أكثر من ألفي وفاة بالكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى رقم تشهده البلاد في يوم واحد حتى الآن.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة أيضا ارتفاعا قياسيا في الإصابات إذ زادت بواقع 295041 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 182553.

أما العدد الإجمالي للإصابات فبلغ 15.6 مليون، مما يجعل الهند في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.