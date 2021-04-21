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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في يوم واحد.. أكثر من ألفي وفاة بكورونا في الهند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
سجلت الهند أكثر من ألفي وفاة بالكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى رقم تشهده البلاد في يوم واحد حتى الآن.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أيضا ارتفاعا قياسيا في الإصابات إذ زادت بواقع 295041 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات 182553.
أما العدد الإجمالي للإصابات فبلغ 15.6 مليون، مما يجعل الهند في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.