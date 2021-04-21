فضيحة تلاحق وزيرة بحكومة أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يبدو أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستواجه عاصفة جديدة من الانتقادات من قبل المعارضة في البلاد، التي وجهت سهامها خلال الأسابيع والأشهر الماضية ضد سياسة الحزب الحاكم الاقتصادية، والخارجية أيضا.



ومع تسجيل البلاد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية بإصابات كورونا، أطلقت المعارضة سلسلة انتقادات ضد حزب العدالة والتنمية والحكومة على السواء، لفشل تعاملها مع هذا الملف الصحي الطارئ.

وقد أتت قضية وزيرة التجارة روهسار بيكان لتزيد الطين بلة.

وفي التفاصيل، اتهمت الوزيرة المذكورة بالفساد، وممارسة المحسوبيات، عبر تفضيل شركة زوجها، وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية.

ووجهت أصابع الاتهام لوزارة التجارة بشراء مطهرات ومعقمات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين مملوكتين لزوج وزيرة التجارة، بحسب ما ذكرت قناة "أودا تي في".

وطلب النائب علي أوزتونج من حزب الشعب الجمهوري المعارض، وضع تلك المسألة على جدول أعمال البرلمان، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، طالبا سؤال بيكان رسميًا عما إذا كانت تلك الصفقة تتوافق مع القواعد التي تحكم عقود وصفقات الدولة.

كما طالب بمعرفة ما إذا كانت الوزيرة متورطة بأي شكل من الأشكال، عبر الطلب من الأجهزة المعنية بوزارتها إبرام مثل تلك الصفقات مع شركة زوجها.

يشار إلى أن تركيا سجلت أمس مستوى قياسيا يوميا جديدا بوفيات كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34267، وسط انتقادات حادة للحكومة